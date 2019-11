Handy verloren: Autokennzeichen-Dieb kehrte an Tatort zurück

Der 40-Jährige aus dem Bezirk Eferding ist verdächtig, in der Nacht auf Dienstag die beiden Kennzeichentafeln von einem abgestellten Pkw in Eidenberg gestohlen zu haben. Bei dieser Tat habe er sein Mobiltelefon verloren, daher kehrte er am Dienstag gegen 14:50 Uhr an den Tatort zurück, um dieses zu suchen. Dabei wurde er vom Fahrzeugbesitzer betreten, worauf er abermals die Flucht ergriff. Die eingeleitete Fahndung verlief mit Erfolg, denn der Verdächtige konnte von der Streife Bad Leonfelden 1 in Bad Leonfelden angehalten und festgenommen werden.

Bei den anschließenden Erhebungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen den 40-Jährigen in Tschechien mehrere Einträge (Eigentumsdelikte) vorliegen. Der Verdächtige wurde der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt. Beide Kennzeichen konnten dem Geschädigten wieder ausgefolgt werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.