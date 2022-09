Autofahrer übersah Moped - zwei Mädchen verletzt

Gegen 1.20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger aus Ried in der Riedmark mit seinem Auto in Mauthausen auf der Donaustraße in Richtung seiner Heimatgemeinde. Er wollte bei der Zufahrt zum EKZ Donaupark auf die Poschacherstraße nach links abbiegen und übersah dabei eine 15-jährige Moped-Lenkerin aus Mauthausen, die auf der B3 Richtung Linz fuhr. Ihre 14-jährige Freundin aus Neumarkt im Mühlkreis fuhr bei ihr mit.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Mopedlenkerin und ihre Mitfahrerin zu Sturz kamen. Die beiden Mädchen prallten auf die Motorhaube und wurden zu Boden geschleudert. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt in den Med Campus II nach Linz eingeliefert. Der Autolenker blieb unverletzt.