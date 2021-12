Autofahrer schlitterte in Bach - verletzt

Zum Unfall kam es gegen 13.10 Uhr in St. Peter am Wimberg. Der Pensionist war auf einem Güterweg unterwegs und kam nach einer leicht abschüssigen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Das Auto schlitterte über die Böschung in den Bachmüllerbach. Ein nachkommender Lenker bemerkte den Unfall und verständigte die Einsatzkräfte. Der Pensionist wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Unbestimmten Grades verletzt wurde er ins Klinikum Rohrbach eingeliefert, so die Polizei.