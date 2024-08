Auto stürzte in Plesching zehn Meter über steile Böschung

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 10:30 Uhr in Plesching: Eine Frau hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war von der Straße abgekommen. Der Pkw stürzte rund zehn Meter über eine steile Böschung in ein Waldstück. Die Lenkerin dürfte den Unfall ersten Informationen zufolge ohne schwere Verletzungen überstanden haben. Zur Bergung des Wagens rückten die Feuerwehren Steyregg, Treffling und die Berufsfeuerwehr Linz an.

Videoaufnahmen zeigen die Feuerwehreinsatz:

