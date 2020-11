Auto stieß mit Rettungswagen zusammen: Lenkerin starb

Die 59-jährige Linzerin fuhr um 11 Uhr auf der B124 von Pregarten kommend Richtung Linz. Zur selben Zeit fuhr ein 22-Jähriger einen Rettungswagen von Linz kommend Richtung Pregarten. Auf dem Beifahrersitz und hinten im Rettungsfahrzeug befanden sich noch zwei weitere Sanitäter.

Bild: FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Aus noch unbekannter Ursache kam das Rettungsfahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der Linzerin. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam das Auto von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die drei Insassen des Rettungsfahrzeuges konnten sich selbst befreien, setzten die Rettungskette in Gang und versuchten der Verunfallten Erste Hilfe zu leisten. Die alarmierte Feuerwehr musste die Frau mittels Crash-Bergung mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug schneiden. Das Notarztteam versuchte die Patientin zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Linzerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Die beiden im Rettungsfahrzeug mitgefahrenen Sanitäter sowie der Lenker erlitten leichte Verletzungen und wurden mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Linz stellte beide Fahrzeuge sicher, eine Obduktion wurde angeordnet.