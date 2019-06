Auto rollte weg: 79-jährige Mühlviertlerin verletzt

Am Steuer des Wagens befand sich niemand, da die Lenkerin gerade dem Ehemann der 79-jährigen beim Einsteigen half.

Wie die Polizei berichtet, hat die 53-jährige Autofahrerin gegen 11.50 Uhr in einer Hauszufahrt in der Ortschaft Haid angehalten, um das Ehepaar abzuholen. Die Lenkerin stieg aus dem Wagen aus, um dem 86-jährigen Mann beim Einsteigen auf die Rückbank zu helfen. Die 79-Jährige hatte bereits auf dem Beifahrersitz Platz genommen, als das Auto plötzlich rückwärts die Straße hinabrollte. Da die Pensionistin ihre Füße noch außerhalb des Autos hatte, wurde sie unterhalb der Beifahrertür durchgezogen und blieb verletzt am Asphalt liegen.

Die 53-Jährige hatte noch vergeblich versucht, die Handbremse anzuziehen. Der Pkw blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen, nachdem er bergab gerollt war.

Die 79-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.