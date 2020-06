Auto rollte Stufen hinunter: 86-Jähriger mitgeschleift

Der 86-Jährige hatte seinen Fiat 500 L am Donnerstagvormittag in einer leicht abschüssigen Gasse abgestellt. Noch während der Mühlviertler aus dem Auto ausstieg, geriet dieses rückwärts ins Rollen. Der Pensionist versuchte noch, zurück in den Wagen zu gelangen, um die Feststellbremse anzuziehen, wurde jedoch vom Pkw mitgeschleift.

Das Fahrzeug stürzte über mehrere Stufen, der 86-Jährige verlor den Halt und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Sein Auto kam auf den Stufen in Schräglage zum Stillstand. Der Verletzte wurde ins Linzer Uniklinikum gebracht. Für die Bergung des Pkws rückten die Feuerwehren Gallneukirchen und Bad Leonfelden an.

Die Feuerwehr barg das Fahrzeug mittels Kran. Bild: www.fotokerschi.at | Fischerlehner