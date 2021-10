Auto prallte gegen Baum und überschlug sich, Lenker verletzt

Der 51-jährige Autofahrer lenkte sein Auto gegen 19.20 Uhr in Alberndorf auf der Gemeindestraße Steinbach in Fahrtrichtung Gusental. Er kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Danach wurde der Pkw wieder auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich und kam in einer angrenzenden Wiese zu stehen.

Ein zufällig nachfolgender Polizist leistete umgehend Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 51-Jährige war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und dem Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Kottingersdorf war mit acht Mann vor Ort.