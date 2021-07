Auto prallte gegen Baum - drei Verletzte

Der 20-Jährige war gemeinsam mit seinem Bruder (18) und einem Freund (15) gegen 9:30 Uhr im Gemeindegebiet von Ried/Riedmark in Richtung B123 unterwegs. In einer Rechtskurve im Wald kam er mit seinem Pkw aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr seitlich gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug hochkatapultiert wurde, sich um die eigene Achse drehte und im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand kam.

Die drei Insassen konnten das Fahrzeug verlassen und die Einsatzkräfte verständigen. Die beiden Brüder wurden teilweise schwer verletzt ins UKH Linz gebracht. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt.