Auto prallt gegen Baum : 17-Jährige und Großeltern verletzt

Ein LKW, der ihr in der Mitte der Straße entgegenkam, erschreckte eine 17-Jährige am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der L1427 in Mitterkirchen (Bezirk Perg). Der 25-jährige LKW-Fahrer aus dem Bezirk Amstetten war auf der Strecke Richtung Donaukraftwerk Wallsee/Mitterkirchen unterwegs und überholte just, als ihm die 17-Jährige mit dem Auto entgegenkam, zwei Radfahrer.

Durch den Schreck verriss die Jugendliche das Auto und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde sowohl die Lenkerin als auch die bei ihr mitfahrenden Großeltern unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurden sie mit Rettungshubschrauber beziehungsweise Rettungsfahrzeugen ins Landesklinikum Mostviertel eingeliefert.

