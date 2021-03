Auto machte sich selbstständig

Die Frau hatte laut Polizei am Mittwoch um kurz nach vier Uhr früh ihr Auto auf einem Privatparkplatz in Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) geparkt. Sie zog die Handbremse an und ließ den Motor laufen.

Plötzlich löste sich die Bremse, und der Pkw begann rückwärts in Richtung eines ebenfalls dort geparkten Kleintransporters zur rollen. Die 27-Jährige lief zur Fahrertür und versuchte, das Auto anzuhalten. Dabei verkeilte sich die Fahrertür an der rechten hinteren Seite des Kleintransporters. Die Frau verletzte sich bei der Aktion und musste ins Klinikum Rohrbach gebracht werden.

