Auto landete im Graben - drei Schwerverletzte

Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein. Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Perg war mit seinem Pkw auf der L1434 in Richtung Pabneukirchen unterwegs. Am Beifahrersitz saß sein 55-jähriger Arbeitskollege und auf der Rückbank ein 57-jähriger Arbeitskollege, beide aus dem Bezirk Perg. Aus noch unbekannter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab und landete im linken Straßengraben. Durch den Unfall wurden alle drei Personen zum Teil schwer verletzt. Der 54-Jährige und der 57-Jährige wurden ins Landesklinikum Amstetten, der 55-Jährige ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.