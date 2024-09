Auto kam nach Unfall in Leopoldschlag seitlich zum Liegen: Lenkerin (39) verletzt

Eine 39-jährige Autofahrerin kam am gestrigen Montag gegen 19:10 Uhr auf der L1485 im Gemeindegebiet von Leopoldschlag in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn von der Straße ab, geriet ins Schleudern und krachte in weiterer Folge in einen vor einem Haus abgestellten, nicht besetzten Pkw.

Das Auto der 39-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt kam dabei auf der Beifahrerseite zu liegen. Ein Zeuge, welcher den Unfall wahrnehmen konnte, alarmierte den Notruf und eilte zur 39-jährigen Lenkerin, um ihr beim Aussteigen aus dem verunfallten Fahrzeug zu unterstützen. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Freistadt gebracht.

