Auto in Walding von Mühlkreisbahn erfasst

Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon: Sowohl die 81-jährige Autolenkerin als auch die 17 Zugfahrgäste und der Triebwagenführer blieben unverletzt, informierte die Landespolizeidirektion.

Zu dem Unglück ist es am Dienstag gegen 7.50 Uhr gekommen. Die 81-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Ottensheim Richtung Walding. Bei der Kreuzung zur Ziegelbauernstraße wollte sie nach rechts Richtung Einkaufspark abbiegen. In diesem Moment schaltete die Ampel beim beschrankten Bahnübergang auf "Orange". Die Lenkerin gab gegenüber der Polizei an, sie habe das Fahrzeug angehalten, dieses sei aber über die Haltelinie weitergerollt.

Daraufhin schloss sich der Bahnschranken auf das Autodach und ein Triebwagen der Mühlkreisbahn kam auf sie zu. Obwohl der 22-jährige Lokführer aus Linz sofort eine Vollbremsung eingeleitet hatte, konnte er den Triebwagen nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 81-Jährigen. Der Unfall hatte Auswirkungen für zahlreiche Pendler: Bis neun Uhr Früh war der Zugverkehr der Mühlkreisbahn eingestellt.

