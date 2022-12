Auto geriet in Brand: Passanten alarmierten Lenkerin

Die Mühlviertlerin war mit dem Auto ihres Sohnes in St. Leonhard unterwegs, als das Fahrzeug am Unterboden Feuer fing. Sie bemerkte dies zunächst nicht. Aufmerksame Passanten hielten sie jedoch an und alarmierten sie. "Die Frau konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten", wie die Polizei am Dienstag berichtete. Kurze Zeit später stand das Auto nämlich in Vollbrand. Die Feuerwehren löschten es, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

