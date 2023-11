Auto gegen Lkw: Tödlicher Unfall im Mühlviertel

Der Autolenker fuhr gegen 15.15 Uhr auf der B310 von Wullowitz kommend in Richtung Linz. Im Ortsgebiet von Apfoltern (Gemeinde Rainbach im Mühlkreis) geriet der 22-jährige Syrer - aus ungeklärter Ursache - mit seinem Auto auf den linken Fahrstreifen und prallte frontal gegen den Lkw. Am Steuer des Sattelkraftfahrzeuges samt Anhänger saß ein 59-jähriger Slowake. Nach dem Zusammenstoß schleuderte das Auto über den rechten Fahrstreifen gegen einen Holzzaun. Der 20-jährige Beifahrer im Auto, ebenfalls ein Syrer, der in Deutschland wohnt, wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Die B310 war im Bereich der Unfallstelle mehrere Stunden gesperrt.

