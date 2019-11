Auto durchbrach Leitschiene: Zwei Verletzte

Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gegen 11:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Leonfeldener Landesstraße in Richtung Linz unterwegs. In Unterstiftung wollte der Mann links auf die Habrucker Gemeindestraße einbiegen. In diesem Moment wollte ein nachfahrender 68-jähriger Mann aus Linz den Pkw des 39-Jährigen überholen.

Das Auto des 68-Jährigen kollidierte seitlich mit dem Pkw des 39-Jährigen und fuhr in weiterer Folge frontal gegen eine Leitschiene, durchbrach diese und fuhr noch über eine Böschung in eine angrenzende Wiese. Der Lenker und seine 70-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Linz-Land wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Der 68-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C10 in das UKH Linz gebracht, die Beifahrerin von der Rettung Bad Leonfelden in das Kepler Universitätsklinikum.