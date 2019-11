Auszeichnung für zwei außergewöhnliche Künstlerinnen

Zwei Auszeichnungen durften Lebenshilfe-Klientinnen aus dem Bezirk Perg beim „Sumultania Kunstpreis“ in Wien entgegen nehmen. Aus 246 zum Thema „Verbinden-Verbunden“ eingereichten Kunstwerken aus ganz Österreich wurden zwölf ausgewählt, die nun in einem Kalender präsentiert werden.

Während der erste Platz an Marlies Vigl vom Artelier Loackerhuus in Vorarlberg ging, konnte die Greinerin Marianne Kloibhofer Platz zwei für sich beanspruchen – und sich dabei über ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro der Hilfswerk Steiermark GmbH freuen. Der siebte Platz ging an Edith Weberberger aus dem Wohnhaus St. Georgen/Gusen. „Ich habe noch nie in meinem Leben etwas gewonnen“, freute sich Marianne Kloibhofer über den von Simultania Liechtenstein sowie den Österreichischen Lotterien ausgeschriebenen Preis.