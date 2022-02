Auszeichnung für Radiosendung zu neuer Mobilität

In der Kategorie Sendereihen und Themenschwerpunkte wurde nämlich der gemeinsame Programmschwerpunkt der Freien Radios zum Thema "Neue Mobilität in Österreich? Ein Radio-Roadtrip gibt Antworten" ausgezeichnet. An der Organisation, Gestaltung und Produktion der 14 Sendungen waren rund 50 Personen von Dornbirn bis Oberpullendorf beteiligt. Der Beitrag aus dem Freien Radio Freistadt zu diesem Themenschwerpunkt wurde von Bernhard Schwab gestaltet und befasste sich mit dem E-Car-Sharing-Projekt "Mühlferdl" sowie der Initiative "Mitfahrbankerl".