Auszeichnung für Arnreiter Fußballer

Selbstverständlich geht es im Liga-Fußball in erster Linie um Punkte und Tore. Gerade im Amateurfußball sollte aber auch der Fairnessgedanke im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Und da sind die Fußballer der Union M-TEC Arnreit ein echtes Vorbild. Nach zweijähriger Pause – in der der Ligabetrieb pandemiebedingt stillstand – holten sich die Kicker aus dem Bezirk Rohrbach in der abgelaufenen Saison 2021/22 einmal mehr in überlegener Manier den Fairnesspreis des Oberösterreichischen Fußballverbands (OÖFV) in der Bezirksliga Nord.

Damit ist es den Arnreiter Fußballern gelungen, in den vergangenen Jahren von neun möglichen Fairnesspreistiteln acht zu erringen. Österreichweit ist das wohl eine einzigartige Ausbeute. Auch in der Stammspieler-Wertung belegten die Arnreiter den ersten Platz: Die Vereinsphilosophie, keine Spielerkäufe zu tätigen, wird auch heuer unbeirrt fortgesetzt.

Das ausgegebene Ziel für die anstehende Bezirksliga-Saison 2022/23 ist wiederum der Klassenerhalt, der in der abgelaufenen Saison mit dem achten Tabellenplatz und einem Vereinspunkterekord (37 Punkte) erfreulicherweise wieder recht klar geglückt ist.