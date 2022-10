Austausch lebt wieder auf

So durften etwa die beiden Mittelschulen in Perg eine Woche lang als Gastgeber für Schuldelegationen aus Deutschland, Lettland, Italien und Spanien in Erscheinung treten.

Neben dem persönlichen Kennenlernen und der Präsentation des Gastlandes Österreich – mit Besuchen im Wiener Schloss Belvedere und in der Linzer Grottenbahn – standen vor allem gemeinsame Kreativprogramme an der Tagesordnung. So wurde etwa in Rechberg an der Töpferscheibe von Keramik-Künstlerin Nicola Jakadofski Platz genommen und im Linzer Hafen wurden unter fachlicher Anleitung Graffiti-Bilder gesprayt. Auf ein besonders positives Echo stieß ein von den Perger Schülerinnen und Schülern gestalteter bunter Abend. "Einhorn Harry" führte in der Turnhalle der MS Stadtzentrum durch das Programm, das mit ein wenig Augenzwinkern und viel Musik die österreichische Lebensart in den Mittelpunkt stellte.

Ermöglicht hat diesen vielfältigen Austausch die Teilnahme der beiden Perger Schulen am "Erasmus+"-Programm der Europäischen Union.