Ausstieg verschlafen - Zugreisender randalierte am Bahnhof

Der 25-jährige Tscheche reiste am Montag versehentlich mit dem Zug nach Oberösterreich ein. Er hatte seinen Ausstieg verschlafen und stieg daher gegen 6.30 Uhr am Bahnhof in Summerau aus.

Aus Wut, weil er sich kein Retourticket leisten konnte und ihn die Zugbegleiter nicht mehr in einen Retourzug einsteigen ließen, begann der Mann zu randalieren: Er nahm den Helm eines am Bahnhof abgestellten Mopeds und schlug damit die Verglasung einer Telefonzelle ein. Danach trat er gegen einige Mistkübel, die an den nahegelegenen Hauszufahrten abgestellt waren. Einer dieser Mistkübel fiel gegen ein parkendes Auto, das dadurch beschädigt wurde.

Eine Zeugin bemerkte den lautstark randalierenden Mann und rief die Polizei. Als diese eintraf hielt der 25-Jährige ein Stanleymesser in der Hand, weshalb ihn die Beamten mit gezogener Dienstwaffe zu Boden dirigierten.

Er wurde festgenommen und in der Polizeiinspektion Freistadt einvernommen. Danach brachten ihn die Polizisten zurück zur Grenze. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Freistadt angezeigt.

