Ausstellung widmet sich der Geschichte der Postkarte

Der ehemalige Postmeister, Bankberater und Ehrenobmann des Hirschbacher Bauernmöbelmuseums, Josef Plöchl, stellt ebendort ab 3. September seine Sammlung an Ansichtskarten aus.

In der Ausstellung "Hirschbach im Mühlkreis in historischen Ansichten – 1899 bis heute, von der Correspondenzkarte zur Post-, Gruß- und Ansichtskarte" bekommt man Bilder mit historischen Ansichten und Kurzgeschichten mit vielen Erinnerungen zu sehen. In einem 66-seitigen Ausstellungskatalog erfährt man nähere Details zu den Ansichtskarten und zur Korrespondenzkarte. "In dieser Ausstellung und im Katalog habe ich versucht, die gesammelten Ansichten von Hirschbach mit einigen Hinweisen und Anekdoten aus den vergangenen 120 Jahren zu beschreiben. Die Betrachter erhalten die Möglichkeit, die Veränderungen und Entwicklungen des Ortes Hirschbach zu sehen", sagt Josef Plöchl.

Geschichte der Postkarte

Die Korrespondenzkarte wurde eingeführt von der Generaldirektion für Post- und Telegraphenangelegenheiten Wien und am 1. Oktober 1869 als erste Postkarte der Welt, in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, gedruckt. Die Postkarte ist damit eine österreichische Erfindung. Der Professor der Nationalökonomie Emanuel Herrmann (1839–1902) versprach sich 1869 davon volkswirtschaftliche Vorteile. Für eine geringere Gebühr als Briefe sollten kurze Mitteilungen (bis 20 Wörter) auf einer offenen Karte versandt werden können.

Erfolgreich eingeführt

Wenige Monate nach seinem ersten Vorschlag in einem Zeitungsartikel legte die Österreichische Post die ersten "Correspondenz-Karten" auf. Bis 1875 konnten sie nur innerhalb Österreichs oder auf Basis bilateraler Abkommen verschickt werden.

Die Korrespondenzkarte wurde vor allem im Wirtschafts- und Amtsverkehr auf Jahrzehnte zur wichtigsten Nachrichtenübermittlerin.

Die Ausstellung wird am am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr von Konsulent Fritz Fellner eröffnet. Zu sehen bleibt die Ausstellung bis 29. Oktober 2023 im Bauernmöbelmuseum Hirschbach.

