Außenspiegel bei Unfall in Wagen geschleudert - Beifahrer verletzt

Das Abbiegen einer vor ihm fahrenden Zugmaschine übersah ein 21-jähriger Niederösterreicher am Freitagabend gegen 19 Uhr im Gemeindegebiet von Liebenau. Sein Wagen, in dem sich noch drei weitere Personen befanden, touchierte die mit Heuballengabeln beladene Zugmaschine, gelenkt von einer 32-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. Dadurch wurde der rechte Außenspiegel des Autos abgerissen und durch das offene Fenster in das Innere des Wagens geschleudert. Der 24-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Freistadt wurde vom herbeifliegenden Spiegel verletzt. Er wurde von der Rettung ins Spital Freistadt gebracht. Die restlichen Insassen begaben sich selbstständig ins Krankenhaus.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.