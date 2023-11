Ausgezeichnete Möbeldesigner aus dem Mühlviertel

Jenen in der Kategorie Küche holte Martin Mühlböck. In der Kategorie Schlafen war die Möbelwerkstatt Füchsl dabei. Mit der "relief.1657" holte "mühlböck küche.raum" aus St. Martin den Sieg. Angelehnt an die traditionelle Form eines Tischherdes, spielt die von Martin Mühlböck designte "relief.1657" mit Flächen und Elementen, die sich plastisch vom Hintergrund absetzen. Die erhabene Arbeitsplatte nimmt das Gestaltungselement des Reliefs auf und hat darüber hinaus auch einen praktischen Nutzen.

Beim Schlafen überzeugte "Finiix Bed" – die erste komplett in Österreich produzierte, CO2-negative Möbellinie für den Innenbereich. Hergestellt wird diese von der guut GmbH in Wien und der Tischlerei Füchsl Möbelwerkstatt in Putzleinsdorf.

