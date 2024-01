Ausgemusterte Schulmöbel aus Gutau finden in Moldawien gute Verwendung

In die Ausstattung ihrer Pflichtschulen hat die Marktgemeinde Gutau in den vergangenen Monaten investiert. So wurden für die Volksschule sechs neue Schultafeln und 90 "mitwachsende" Schulmöbel (Sesseln und Tische) sowie in der Mittelschule entsprechendes Mobiliar für das Lehrpersonal angekauft. Die Freude über diese Investition ist in beiden Schulen groß.

Mit dem Kauf stellte sich für die Gemeinde jedoch auch die Frage der Nachnutzung oder der Entsorgung der nicht mehr verwendeten Möbel. Bürgermeister Josef Lindner und Amtsleiter Michael Krämer fassten den Entschluss, die Möbel einem sozialen Projekt zuzuführen. Mit Tom Zuljevic-Salamon von TZS Sozialconsulting war rasch der richtige Ansprechpartner für dieses Vorhaben gefunden: Zuljevic-Salomon leistet mit dem Verein AREAP in Moldawien engagierte Sozialarbeit.

Unterricht für geflüchtete Kinder

Nach einer Bedarfsrecherche in Moldawien wurde rasch ein geeigneter Abnehmer für die Schulmöbel aus dem Mühlviertel gefunden. Denn Moldawien beherbergt eine sehr große Anzahl von vertriebenen Menschen aus der Ukraine, darunter viele Kinder, die unterrichtet werden müssen. Dafür braucht man noch jede Menge an Einrichtungsgegenständen. Die Schulmöbel und die Tafeln aus Gutau kommen da sehr gelegen.

Tom Zuljevic-Salamon konnte mit Unterstützung der Volkshilfe, die die Kosten für den Transport übernahm, einen Sattelschlepper organisieren. Am 12. Dezember wurden die Schulmöbel mit tatkräftiger Hilfe von Schulwart Christian Gangl, Asylwerbern aus Gutau sowie Jugendlichen aus dem Sozialprojekt SAUM im Bezirk Perg auf einen Sattelschlepper verladen. Auch Tom Zuljevic-Salamon und Bgm. Sepp Lindner haben mit angepackt. Dieser außergewöhnliche Möbeltransport sichert Weiterbildung in Moldawien für vertriebene Kinder aus der Ukraine, sind die Initiatoren des Projekts davon überzeugt, dass sie damit nachhaltige Hilfe auf den Weg bringen können.

