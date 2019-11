Ausgeforschter Unfalllenker wies gefälschten Führerschein vor

In der Nacht zum 16. November ereignete sich in Mauthausen ein Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden und Fahrerflucht. Ein parallel zum Fahrbahnrand abgestellter Pkw wurde durch eine heftige Streifkollision total beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle, ohne den Unfall anzuzeigen oder sonst zu melden.

Beamte der Polizeiinspektion Mauthausen nahmen daraufhin die Unfallerhebungen auf, wobei am Unfallort Fahrzeugteile des geflüchteten Unfallverursachers gesichert werden konnten. Im Zuge der Erhebungen konnte bereits am gleichen Abend das Fahrzeug des Unfallverursachers von Beamten der Polizeiinspektion St. Georgen/Gusen auf einem Parkplatz gefunden werden. Der verantwortliche Lenker entzog sich aber weiterhin seiner Verantwortung und konnte erst am 19. Novemberzum Sachverhalt befragt werden. Dabei gestand der 35-jährige Serbe, den Unfall verursacht zu haben und aufgrund finanzieller und familiärer Probleme in Panik von der Unfallstelle geflüchtet zu sein.

Er zeigte im Zuge der Erhebungen auf der Polizeiinspektion seinen serbischen Führerschein vor, welcher vom Beamten als Totalfälschung erkannt werden konnte. Nach kurzem Leugnen gestand der 35-Jährige, der noch nie im Besitz einer österreichischen Lenkberechtigung war, den serbischen Führerschein vor einigen Jahren in Wien gekauft zu haben.

Der total gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Der 35-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Perg und der Staatsanwaltschaft angezeigt.

