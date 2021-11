Ausgebildeter Nachwuchs

Lisa Pühringer von der FF Waldschlag wurde jetzt als 3000. Teilnehmende geehrt. Sie war eine von insgesamt 41 Teilnehmenden, welche am Wochenende ihre Grundausbildung abschließen konnten. Lehrgangsleiter Johann Schwarz konnte mit seinen fünf Ausbildnern an zwei Samstagen an der OÖ Bauakademie in Lachstatt, im Lehrsaal sowie im praktischen Unterricht, das erlernte Wissen vertiefen und festigen. Damit haben alle angetretenen Kameraden ihre Truppführer-Ausbildung bestanden.