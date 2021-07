Ausgebildete Office-Profis zertifiziert

Sie hatten sich in den bisherigen vier Schuljahren in der HAK Rohrbach professionelle Kenntnisse in den Bereichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank und Präsentation angeeignet.

Mit allen vier bestandenen Prüfungen erhalten die Schüler und die Schülerin nun diese Auszeichnung, die österreichweit im Vorjahr an nur zwölf Schüler und Schülerinnen vergeben wurde – davon kamen ebenfalls sechs von der HAK Rohrbach. Gratulation an Stefan Wögerbauer, Simon Hofer, Michael Eder, Sophie Strasser, Nico Kern und Martin Schrenk.