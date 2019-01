Ausflugsziel "Erlebnispark der Sinne" in Münzbach stellt seinen Betrieb ein

MÜNZBACH. Weil sich Tourismusverband auflöste, fehlt Betreiber für den Themenpark im Klostergarten.

Sperrstunde für den Erlebnispark der Sinne im Garten des ehemaligen Dominikanerklosters Münzbach Bild: OÖN

Der "Erlebnispark der Sinne" in Münzbach ist Geschichte: Das im Jahr 2005 eröffnete Ausflugsziel im Pfarrgarten wird nach der Winterpause nicht mehr weitergeführt. Das bestätigt Bürgermeister Josef Bindreiter (VP) auf Anfrage der Mühlviertler Nachrichten. Hauptgrund dafür ist laut Bindreiter, dass sich der Tourismusverband Münzbach als Folge des neuen Tourismusgesetzes im Oktober aufgelöst habe. Damit kam der Gemeinde der Betreiber des Parks abhanden. Außerdem wäre es 14 Jahre nach der Eröffnung notwendig geworden, in zahlreiche Neuerungen zu investieren und viele der Erlebnisstationen, inklusive Gastronomiepavillon, neu in Schuss zu bringen. Hierzu fehlen der 1800-Einwohner-Gemeinde die notwendigen Finanzmittel.

1500 bis 2000 Gäste verzeichnete der Park zuletzt pro Jahr. Den größten Anteil der Besucher bildeten Schüler aus der Landeshauptstadt. Damit habe man laufende Kosten für den Betrieb decken können. "Die große Besucherwelle der ersten Jahre ist natürlich abgeflaut. Wir waren eine der ersten Gemeinden, die einen Themenpark dieser Art errichtet haben. Mittlerweile gibt es zahlreiche Nachahmer, und unser Besucherpotenzial war weitgehend ausgeschöpft", sagt Bindreiter.

Was dem Münzbacher Bürgermeister das Ende für den Themenpark ein wenig erleichtert, ist die Tatsache, dass das Projekt längst ausfinanziert ist und der Gemeinde keine Schulden übrig bleiben. Im Gegenteil: "Es bleibt sogar ein wenig Geld übrig, mit dem wir unsere Wanderwege in Schuss halten können."

Nachnutzung gesichert

Sowohl für den Holzpavillon im Park als auch für die einzelnen Erlebnisstationen hat Bindreiter bereits Abnehmer gefunden. Die Stationen werden auf den Generationenpark Perg und den Garten des Senioriums Baumgartenberg aufgeteilt. Der Pavillon wiederum wird nach St. Georgen an der Gusen übersiedeln und dort vor dem Eingang des ehemaligen NS-Stollens "Bergkristall" als Ausstellungs- und Erinnerungsort neu aufgebaut. Der "Rockasitz" der Landjugend in zwei Wochen wird somit auch zum Abschiedsfest für den Pavillon. Parallel dazu laufen Gespräche, das ehemalige Dominikanerkloster inklusive Garten an einen Investor zu veräußern.

