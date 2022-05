Ausflügler stören das Wild in den Perger Wäldern

Unter Stress steht derzeit das heimische Wild. Da sich der Aufenthalt in der Natur ungebrochener Beliebtheit erfreut, wird der Platz für Rehe, Fasane und andere Wildtiere zunehmend knapp. Darauf wiesen Jagdfunktionäre beim diesjährigen Bezirksjägertag hin, der am Samstag im Veranstaltungszentrum "Die Turnhalle" in Perg ausgetragen wurde.