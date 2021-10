Der Mangel an Pflegekräften ist allgegenwärtig. Was heute noch mit Arbeitsverdichtung und straffer Dienstplanung gerade so geschafft werden kann, ist morgen ein großes Problem. Nicht zuletzt deswegen, weil genannte Maßnahmen in Summe den Pflegeberuf nicht gerade attraktiver machen. Im Bezirk Rohrbach will man dem Personalmangel mit zusätzlichen Ausbildungen entgegentreten.