Ausbildung zur Heimhelferin startet im Oktober

Damit reagiert der Sozialhilfeverband auf den steigenden Bedarf an Pflegepersonal in den Altenheimen.

Momentan habe man zwar noch genügend Personal, allerdings werden bereits in den nächsten Monaten, wenn das erweiterte Altenheim in Lembach in Betrieb geht, und generell in den nächsten Jahren mehr Mitarbeiter im Pflegebereich gebraucht. Möglich ist die Ausbildung ab 17 Jahren, vor allem sollen aber auch Wiedereinsteiger oder Umsteiger angesprochen werden. Ab Frühjahr 2020 soll zusätzlich eine Ausbildung zur Pflegefachassistenz angeboten werden. Infos: 07289 / 88 51 - 69344) sowie in der Altenfachbetreuungsschule.