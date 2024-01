Ausbildung: Jeder ist im Pflegeberuf willkommen

"Wir freuen uns über jeden, der sich für den Pflegeberuf interessiert", sagt Susanne Hauer, Standortleiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Rohrbach, und lädt Interessierte am Freitag, 19. Jänner, zum Tag der offenen Tür. Von 10 bis 14 Uhr präsentieren Schülerinnen und Lehrkräfte das vielfältige Ausbildungsangebot und geben den Besuchern Einblicke in das Schulleben.

Interessierte lernen bei einem Rundgang nicht nur die Räumlichkeiten der Schule kennen, auch praktische Ausbildungsinhalte wie beispielsweise Vitalzeichenkontrolle, Blutabnahme, Blutzuckermessen oder Wundschminken können hautnah erlebt werden. Um beim Start einer Pflegeausbildung auch finanziell bestmöglich abgesichert zu sein, informieren das Arbeitsmarktservice und die ALOM-Stiftung persönlich zu Möglichkeiten und Stipendien.

Der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften nimmt stetig zu. Wer sich für eine Ausbildung in der Pflege entscheidet, wählt damit einen Beruf mit Zukunft. Die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Rohrbach leistet einen ganz wesentlichen Beitrag dazu, den zukünftigen Bedarf an hochqualifizierten Pflegekräften in der Region decken zu können. Die flexiblen Teilzeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

