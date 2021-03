Sommerkonzerte von Chören sowie der Stadtkapelle, Freilufttheater und ein Klettergarten. All das soll schon bald auf dem 6200 m² großen Areal des aufgelassenen Kerngraben-Steinbruchs in Perg möglich sein. Das sieht jedenfalls ein Nutzungskonzept vor, das der Steinbruchbesitzer und langjährige Geschäftsführer des Baustoffherstellers "Fries, Burgholzer & Comp.", Harald Marschner, am Dienstagabend im Perger Gemeinderat präsentiert hat.