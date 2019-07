Nach der Quargel-Krise 2010 hatte sich die Bergland-Molkerei in einer Blitzaktion dazu entschlossen, in Rohrbach eine Quargelproduktion zu installieren. Seither wurde der Schärdinger Quargel im Mühlviertel hergestellt. Damit ist jetzt Schluss. "Wir werden die Quargelproduktion nach Wörgl in Tirol verlagern", bestätigt Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer auf OÖN-Anfrage. Die acht Vollzeit- und fünf Teilzeitmitarbeiter wurden diese Woche informiert. "Es wird zu keinen