Aus einem Pressetermin wurde eine emotionale Kundgebung

Was heute am späteren Nachmittag als Recherchetermin der OÖN-Redaktion rund um den geplanten Bezug von Asylsuchenden im ehemaligen „Gasthaus zur Hochstraß“ ausgemacht war, zog binnen Stunden derart weite Kreise, dass sogar Polizeibeamte in Zivil ausrückten, um die Lage unter Kontrolle zu behalten.