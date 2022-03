Sankt Martin. Zwei Wochen nach dem Start geht das Durchgangsquartier St. Martin vorerst in Wartestellung - eine Dauerlösung ist aber angedacht. Mehr als 250 Menschen auf der Flucht vor dem Ukraine Konflikt wurden in den Quartieren in Haslach und St. Martin aufgenommen, medizinisch betreut und mit dem Nötigsten versorgt. Nach haslach ist nun auch das Haus in St. Martin derzeit geschlossen, und wird für die Grundversorgung vorbereitet. „Es war wiederum ein Kraftakt, den wir nur gemeinsam schaffen konnten“, zieht Bezirksrettungskommandant Raab eine Zwischenbilanz. Die Zuteilung von Privatquartieren wurde durch das Engagement zahlreicher Bürgermeister und Zivilpersonen so gut umgesetzt, dass mehr als 150 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, ein neues Zuhause in Privatquartieren im Bezirk Rohrbach finden konnten.

Das Haus in St. Martin wird zukünftig als dauerhafte Unterkunft in der Grundversorgung für aus der Ukraine geflüchtete Menschen genutzt. „48 Plätze werden voraussichtlich noch vor Ostern zur Verfügung stehen, die Infrastruktur wird im Vergleich zum temporären Quartier verbessert, so der bisherige Standorteinsatzleiter Klaus Gattringer vom Roten Kreuz St. Martin. Betreut wird das Quartier dann fix von Sozialarbeitern des Roten Kreuzes, dass für sein Team hier noch Verstärkung sucht. „Nur mit der Hilfe unserer Mitarbeiter und der Zusammenarbeit mit der BH, den Gemeinden, dem Team Österreich und dem SHV mit ALtenheim Chefkoch Florian Stockinger und nicht zuletzt wegen der zahlreichen freiwilligen Dolmetscherinnen, konnten wir optimal auf die sich schnell ändernde Situation reagieren“, bilanziert Raab .