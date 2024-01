Aus dem hart regulierten Poneggenbach wird ein Natur- und Naherholungsgebiet

Eher einem Kanal als einem Bach gleicht über weite Strecken der Poneggenbach im Gemeindegebiet von Schwertberg. Das soll sich in den kommenden Monaten ändern. Sobald es die Witterung zulässt, wird damit begonnen, den Bachlauf wieder in einen naturnahen Zustand zurückzubauen. Diese Maßnahme soll einerseits Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen, andererseits dem Hochwasserschutz Rechnung tragen.

Konkret wird der Bachlauf um sechs Meter verbreitet, sodass der Bach natürliche Mäander ausbilden kann. Damit verändert sich auch die Fließgeschwindigkeit, was Laichmöglichkeiten für die hie lebenden Fische bietet. Neben dem ökologischen Mehrwert nimmt die Renaturierung auch den Nutzen für die Bevölkerung ins Visier: Ein von Bäumen gesäumter Spazierweg soll vom Ortskern bis zum Feuerwehrhaus in Poneggen führen. "Wir schaffen damit ein zusätzliches Naherholungsgebiet", sagte Bürgermeister Max Oberleitner bei der Präsentation der Pläne anlässlich des Neujahrsempfangs der Marktgemeinde. Stolz ist der Ortschef auf den ausgehandelten Finanzierungsplan: Dank umfangreicher Fördermöglichkeiten bleiben von den 2,5 Millionen an Gesamtkosten nur 50.000 Euro bei der Gemeinde Schwertberg hängen.

Potenzial auch für die Aist

Der Poneggenbach wird nicht das einzige Gewässer bleiben, das abschnittsweise renaturiert werden soll, Auch an der Aist können ähnliche Projekte umgesetzt werden, wie diese bereits am Unterlauf der Naarn geschehen ist. Sowohl von der EU als auch vom Land Oberösterreich werden solche Maßnahmen forciert. Oberleitner hofft deshalb auf ähnlich gut ausgestattete Fördertöpfe wie für das Poneggenbach-Projekt.

Bewährt hat sich an der Aist laut Gemeinde bereits der im Vorjahr eingebaute Sedimentfang, mit dem das bei Starkregen mitgeführte Sand- und Schottergeschiebe aufgefangen wird. Die in Kooperation mit dem Hochwasserschutzverband Aist und dem Gewässerbezirk Linz beim ehemaligen Hundeabrichteplatz umgesetzten Maßnahmen hätten bewirkt, dass sich Sand und Schotter hier absenken und nicht erst bei den Wehren im Marktzentrum. Landwirte können das Material für die Instandsetzung von Feldwegen nutzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner