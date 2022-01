Aus alten Herrenhemden werden Kleider für Kinder

Woran denkt man bei alten Herrenhemden? Jedenfalls sicher nicht an Kinderkleider und Babyhosen. Und doch stellt die Designerin Karin Atzlesberger genau diese daraus her. Aber nicht nur alten Hemden verhilft sie zu neuem Glanz. Aus alten Jeanshosen fertigt sie Hüte, Taschen und Lätzchen. "Es ist mir ein Anliegen, aus nicht mehr gebrauchten Dingen und Stoffen, die noch in Ordnung sind, neue brauchbare Gegenstände herzustellen", sagt Atzlesberger. Upcycling nennt sich diese Methode, mit der die Textilhandwerkerin arbeitet.

Gemeinsam mit weiteren Textil-Kunsthandwerkerinnen zeigt Atzlesberger im Februar im Mühlviertel-Kreativ-Haus Freistadt (MÜK), wie aus alten Kleidungsstücken neue Lieblingsstücke gemacht werden. Bei den Upcycling-Tagen am 5., 12. und 19. Februar kann man sich im MÜK bei Workshops Anregungen holen und manches gleich selber ausprobieren. Gestartet wird diesen Samstag mit zwei Workshops. Von 10 bis 13 Uhr wird mit Karin Atzlesberger aus einem alten Herrenhemd ein Kinderkleid in der Größe von 86 bis 110 genäht. Anmeldungen: karin. atzlesberger@aon.at

„Es ist mir ein Anliegen, aus nicht mehr gebrauchten Stoffen, die noch in Ordnung sind, neue Gegenstände herzustellen.“ Karin Atzlesberger, Gramastetten Bild: Flora Fellner

Wie man scheinbar wertlose Reste in feschen Schmuck verwandelt, zeigt dann von 14 bis 17 Uhr Carin Fürst. So entstehen Ketten aus einem Fahrradschlauch, Papierperlen und vieles mehr. Anmeldung: carin.fuerst@epnet.at

Fortgesetzt werden die Upcycling-Wochen im MÜK am 12. Februar mit Margit und Heidemarie von MAHEI. Sie zeigen beim Aktionstag "Pimp up your Outfit", was man aus einem alten oder nicht mehr passenden Kleidungsstück machen kann: einfach ein Lieblingsstück mitnehmen und sich inspirieren lassen. Für diesen Aktionstag von 10 bis 18 Uhr ist keine Anmeldung erforderlich.

Geschenke verpacken: Sack & Co.

Wenn es für ein ganzes Kleidungsstück nicht mehr reicht, können aus alten Textilien und Stoffresten immer noch farbenfrohe Geschenkeverpackungen hergestellt werden. Genau das ist das Thema von "Sack & Co." beim Aktionstag am 19. Februar (10 bis 18 Uhr). An diesem Tag können Leute ab zehn Jahren hübsche Sackerl und Beutel sowie die passenden Schleifen dazu nähen. Stoffe sind vorhanden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Nähere Infos zu den einzelnen Programmpunkten der Upcycling-Tage im MÜK gibt’s auf der Webseite unter "Programm" auf www.muehlviertel-kreativ.at