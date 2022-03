Augenambulanz wird am Klinikum Rorbach stationiert

ROHRBACH. Ein Meilenstein in der Qualität und auch im Komfort ist das neue Angebot einer Augenambulanz im Klinikum Rohrbach. Die Patienten sparen sich nämlich zur regelmäßigen Behandlung ihrer altersbedingten Makuladegeneration den Weg nach Linz.

Die fachärztliche Versorgung im Bereich Augenheilkunde bietet das Klinikum Rohrbach erst seit kurzem an. Ermöglicht wird das durch eine Kooperation mit der Universitätsklinik für Augenheilkunde des Kepler Universitätsklinikums Linz

Die altersbedingte Makuladegeneration - eine Netzhaut-Erkrankung - ist eine der häufigsten Erblindungsursachen weltweit. Bei dieser Erkrankung kommt es in der Netzhaut zu Abbauprozessen und einer Schwellung. Ohne Therapie führt das zu einer bleibenden Sehverschlechterung. Behandelt wird diese Erkrankung seit vielen Jahren mit das Spritzen eines Medikaments in das Auge. Das führt zur Abschwellung der Netzhaut und zu einer Besserung des Sehvermögens

Wohnortnahe Versorgung

„Diese Kooperation der beiden Kliniken der Gesundheitsholding zeigt sehr, welchen Mehrwert wir unseren Patientinnen und Patienten in unseren Regionalkliniken durch die enge Vernetzung mit dem Kepler Universitätsklinikum bieten können. Dieses Beispiel unterstreicht auch ganz klar die strategische Ausrichtung unseres Unternehmens und ist der beste Beweis dafür, dass eine abgestufte Versorgung sogar zu mehr Angebot und Qualität im medizinischen Leistungsangebot führen kann“, sagt Gesundheitsholding-Chef und KUK-Geschäftsführer Franz Harnoncourt. Denn gerade in Pandemiezeiten sei erenut klar geworden, wie wichtig die Regionalspitäler sind. „Durch die Zusammenarbeit mit dem KUK können wir der regionalen Bevölkerung augenfachärztliche Versorgung auf Spitzenniveau bieten. Bisher mussten die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks Rohrbach bei Augenerkrankungen vielfach den Weg in den Zentralraum in Kauf nehmen. Nun können wir eine große Bandbreite des Bedarfs wohnortnah abdecken“, freut sich Wolfgang Tenschert, Ärztlicher Direktor des Klinikums Rohrbach, über das erweiterte Leistungsspektrum.

Die Leitung der augenärztlichen Ambulanz am Klinikum Rohrbach übernimmt der renommierte Arzt Matthias Bolz parallel zu seiner Tätigkeit als Vorstand der Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie am Kepler Universitätsklinikum. Er ist ausgewiesener Experte für Grauer-Star- und Netzhautchirurgie sowie für Untersuchungen von Netzhauterkrankungen. Kernelement der neuen Ambulanz ist das minimalinvasive Verfahren IVOM: „Der Wirkstoff wird direkt in den Glaskörper gespritzt und hemmt das Wachstum der Blutgefäße, die für die krankhaften Gefäßwucherungen der Netzhaut verantwortlich sind. Der Glaskörperraum fungiert in diesem Fall als Medikamentenreservoir und gibt über mehrere Wochen ständig etwas vom Wirkstoff an die Netz- und die Aderhaut ab. Damit sind Netzhauterkrankungen und insbesondere Makula-Erkrankungen direkt therapierbar“; sagt er.

Erster Weg zum Augenarzt

Um die Leistung in Anspruch nehmen zu können brauch man freilich eine Überweisung der niedergelassenen Fachärzt ins KUK, wo die erste Behandlung erfolgt und weitere Termine mit dem Klinikum Rohrbach koordiniert und geplant werden.

Freistadt folgt bald

Nachdem das Angebot in Rohrbach schon gut angelaufen ist, soll auch bald das Klinikum Freistadt mit einem entsprechenden Angebot ausgestattet werden.