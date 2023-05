Augenärztinnen übernehmen Praxis und Sehschule im Rohrbacher Ärztezentrum

30 Jahre lang ordinierte Wolfgang Luger als Augenarzt in Rohrbach. Nachdem er nun als einer der Gründungsmieter des Ärztezentrums in den Ruhestand wechselt, übernehmen zwei junge Augenärztinnen aus Linz-Land und Eferding die Kassenpraxis und erweitern sogar das Angebot. Schon in ihrer Zeit als Assistenzärztinnen sprachen Bettina Untergasser und Karin Haidvogel oft von einer gemeinsamen Augenarztpraxis.