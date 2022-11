Aufwärtstrend bei Mühlviertel Volleys

Im Heimspiel der zweiten Bundesliga am Samstag bezwangen die Mühlviertlerinnen den Tabellenfünften aus Tirol, SU Inzing, mit 3:0. Vom Start weg dominierten die Spielerinnen rund um Kapitänin Meli Steiner das Spiel. Vor allem am Block zeigten sich die Mittelblockerinnen Eszter Rohodi, Marie Lühle, Jana Pilz und Maike Rieger mit 22 direkten Punkten von ihrer besten Seite. "Ein wichtiger Sieg – und vor allem jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Ab jetzt geben wir Vollgas", zeigt sich Sportchef Josef Trauner optimistisch für die kommenden Partien. Am Samstag kommt es dabei um 18.30 Uhr zum Heimspiel gegen TI Innsbruck.