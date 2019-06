Auftakt für das Festival der Regionen

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mit dem Konzert eines Bürgerorchesters samt Chor wurde am Freitagabend in Perg das Festival der Regionen gestartet. Das portugiesische Künstler-Kollektiv Ondamarela und der britische Dirigent Tim Steiner hatten dazu Musiker und Sänger aus der Region zu einem einmaligen Orchester formiert, das in dieser Form zum ersten Mal auf einer Bühne stand. Zu hören gab es lose Klangstrukturen, sowie Texte, die Dialekt mit Englisch mischen und oft T-Shirt-Sprüche als Basis haben. Das ganze wurde mit viel Improvisation und Interaktion mit dem Publikum garniert zu einem ungewöhnlichen, aber durchaus unterhaltsamen Konzertabend. Das Festival der Regionen findet noch bis kommenden Sonntag im gesamten Bezirk Perg statt.