Aufschlag für Spitzen-Tennis: Mauthausen startet in die Bundesliga

Tennis auf höchstem Niveau ist übermorgen, Samstag, in Mauthausen garantiert, wenn Andreas Haider-Maurer, die ehemalige Nummer 47 der Welt, Thomas Statzberger und Konsorten in Mauthausen aufschlagen. Zwei Bundesliga-Heimspiele in der Tennis-Bundesliga absolviert die Herrenmannschaft der Union Stein&Co Mauthausen rund um Coach Hannes Pühringer in den kommenden Wochen.

Zum Saisonstart am kommenden Samstag, 25. Mai, empfangen die Mauthausner den 1. Salzburger Tennisclub. Nach Auswärtsspielen in Kirchdorf und Dornbirn sowie einem spielfreien Termin geht es in der fünften und letzten Bundesliga-Runde am Pfingstmontag, 10. Juni, gegen den Tiroler Verein TC Telfs noch einmal vor heimischem Publikum zur Sache. Beide Spieltage starten um 11 Uhr.

Mauthausen sucht Tennis-Star

Einige der besten Tennisspieler Österreichs hautnah spielen zu sehen und persönlich kennen zu lernen, ist nicht nur für erwachsene Tennisfans, sondern vor allem für viele tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche etwas ganz Besonderes. Für sie sind die Spieler Vorbilder und motivieren, selbst weiter zu trainieren und dabei ständig besser zu werden. Die Union Stein&Co Mauthausen möchte deshalb nicht nur nationales Spitzen-Tennis in der Region etablieren. Der Verein ist auch dahinter, mit einer gezielten Nachwuchs- und Jugendarbeit immer wieder neue Talente zu finden und zu fördern. Denn diese sind die Stars von morgen.

Daher erklärt der Verein den Pfingstmontag, 10. Juni, zum Tennis-Talente-Tag. Tennisbegeisterte Kinder aus der Region im Alter von 6 bis 10 Jahren sind eingeladen, von 9 bis 10.30 Uhr bei einem kostenlosen Training mit regionalen Stützpunkt-Trainern inklusive sportmotorischer Tests teilzunehmen. Im Anschluss gibt es die einmalige Chance, die Bundesligaspieler persönlich kennen zu lernen, Selfies zu machen und Autogramme abzustauben. Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost.

Für das leibliche Wohl und die sportliche Unterhaltung der Eltern und aller weiteren Gäste ist an diesem Tag natürlich ebenfalls gesorgt. Beim Tennis-Frühschoppen kann man zuerst dem Nachwuchs beim Training und ab 11.00 Uhr den Bundesliga-Herren bei ihren entscheidenden Bundesliga-Matches zusehen.

Anmeldung zum Talente-Tag

Anmeldungen für den Tennis-Talente-Tag am Pfingstmontag, 10. Juni, sind bis 1. Juni per Mail an hanna.pilsl@hotmail.com zu richten. Bitte das Geburtsdatum und die bisherige Tenniserfahrung angeben. Achtung: beschränkte Teilnehmerzahl.

