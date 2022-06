Aufruf: Politiker sollen Teil ihres Gehalts spenden

An mehr als 160 Adressaten ging der Brief von Eidenbergs Bürgermeister Adi Hinterhölzl (VP) – auch an die Bundesregierung und den Nationalrat. Seine Aufforderung an die Politiker lautete, am Monat des sozialen Gewissens teilzunehmen. "Die derzeitigen Preissteigerungen haben ein Ausmaß erreicht, das es für viele Menschen unmöglich macht, sich das Leben noch leisten zu können", schreibt Hinterhölzl. Daher sollen die Politiker im Juli vom Durchschnittsverdienst eines Österreichers von 1900 Euro leben, die Differenz zu ihrem Gehalt sollen sie an Hilfsorganisationen oder Sozialmärkte spenden.

Es sei "höchste Zeit", dass die Spitzenpolitiker wieder "den Boden unter den Füßen" spüren und erkennen, wie es der "durchschnittlichen Bevölkerung" mit den Preissteigerungen gehe, schreibt der Bürgermeister. Seine Gehaltsdifferenz von 1600 Euro übergab er bereits an Caritas-Direktor Franz Kehrer. Auf seinen Brief habe er bereits zwei Antworten erhalten, sagt Hinterhölzl, von FP- und Neos-Nationalratsabgeordneten. Sie lobten seine Initiative, würden zwar nicht an seiner Aktion teilnehmen, doch ohnehin regelmäßig Teile ihres Einkommens spenden.

"Aktion wahrgenommen"

Wie viele sich an seiner Aktion beteiligen würden, könne er nicht abschätzen, sagt Hinterhölzl. Er wolle den Politikern bloß einen Spiegel vorhalten und einen Denkanstoß bieten.

"Wir haben diese Initiative als zusätzliche symbolische Aktivität wahrgenommen", sagt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. "Gerade in dieser Phase der Teuerungen braucht es wirksame Hilfe und Entlastung." Diese sei mit dem Entlastungspaket allerdings bereits beschlossen worden, zusätzlich habe das Land Oberösterreich den Heizkostenzuschuss und die Wohnbeihilfe ausgeweitet.

Lob für die Aktion kam gestern vom Direktor der Caritas, Franz Kehrer. Hinterhölzls Initiative sei "sehr bemerkenswert und wichtig", es brauche aber klarerweise noch stärkere Unterstützung vonseiten der Politik wie etwa die Anpassung der Sozialleistungen und Beihilfen an die Inflation.