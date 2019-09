Diese Wählerin war mit Sicherheit nicht wahlberechtigt: Kurz vor Wahlschluss huschte am Sonntag eine etwa 1,20 Meter lange Natter in Richtung Wahllokal in der Volksschule in Ried in der Riedmark. Bis sich Sonja Wöhrenschimmel-Wahl, Wahlbeisitzerin der Grünen, ein Herz fasste und das Tier in Sicherheit brachte. Die Mühlviertler Nachrichten haben mit der Rieder „Schlangebeschwörerin“ über die ungewöhnlichen Ereignisse gesprochen.