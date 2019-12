Aufregung um Grün-Delegierte im Perger Sozialhilfeverband

Neu besetzt werden müssen die Sitze der Grünen in der Vollversammlung des Perger Sozialhilfeverbands. Laut Sozialhilfegesetz muss eine Minderheitenfraktion ihre Mandatare aus den stimmenstärksten Gemeinden der zuletzt stattgefundenen Gemeinderatswahl entsenden. Im Bezirk Perg sind das für die Grünen St. Georgen an der Gusen und Perg. Bisher waren die Grünen aber durch die Riederin Nicole Keplinger-Sitz sowie den Luftenberger Martin Renoldner im Sozialhilfeverband vertreten. "Das war auch zweckmäßig, weil wir Grünen ja keine Vollzeitpolitiker in unseren Reihen haben, die Sitzungen einfacher besetzen könnten. Bei uns müssten sich fast alle extra Urlaub nehmen. Außerdem haben wir auf die Fachkenntnis unserer Mandatare geachtet", sagt Martin Renoldner.

Aufgekommen war diese Ungereimtheit, nachdem Keplinger-Sitz vor der November-Sitzung aus dem Verband ausschied und durch den Schwertberger Rechtsanwalt Hubert Maier ersetzt werden sollte. "Diese Änderung bei der Gemeinde hat mich stutzig gemacht. Deshalb habe ich die Rechtslage genau recherchiert", sagte Bezirkshauptmann Werner Kreisl, er ist Geschäftsführer des Sozialhilfeverbands, gestern im OÖN-Gespräch. Daraufhin habe er die Grünen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre beiden Verbandsmitglieder eigentlich keine rechtmäßigen Mitglieder seien. "Ich wurde erst Minuten vor der Sitzung informiert und war völlig überrumpelt. Vier Jahre nach meiner Wahl wurde mir auf einmal mitgeteilt, dass ich hier eigentlich gar nicht dazugehöre", sagt Renoldner und verweist darauf, dass bei anderen Gemeindeverbänden die Regelungen nicht so streng seien: "Wir werden uns ganz genau ansehen, ob unsere Abberufung sauber gelaufen ist."

Das sei es, versichert Bezirkshauptmann Kreisl. Denn bereits in Paragraf eins des Oberösterreichischen Gemeindeverbändegesetzes werde darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen nur insoweit gelten, falls nicht besondere landesgesetzliche Bestimmungen bestehen. Das sei im Sozialhilfegesetz der Fall. Es tue ihm persönlich leid, dass er diese Ungereimtheit bisher übersehen habe. "Meine Aufgabe ist es, auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu achten. Auch wenn die Kollegen der Grünen bisher im Verband gute Arbeit geleistet haben."

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at