Aufreger Klimakleber unaufgeregt betrachtet

Diskussion mit Klimaschützern in Zwettl an der Rodl

Unter dem Titel "Feindbild Klimakleber – Ist die Protestform wirklich wichtiger als die Botschaft?” luden SPÖ und Grüne in Zwettl/Rodl zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung. Mirko Javurek von den Scientists for Future brachte die wissenschaftlichen Fakten über den menschengemachten Klimawandel und die Auswirkungen der Erderhitzung ein. Elli Steiner stellte Fridays for Future vor, und Friedrich Eibensteiner berichtete über die vieldiskutierten Klimakleber-Aktionen der Letzten Generation im Zuge ihres gewaltfreien zivilen Ungehorsams.

In der Diskussion mit dem Nationalratsabgeordneten Alois Stöger und der Landtagsabgeordneten Anne-Sophie Bauer ging es um die Formen des Aktionismus und die politische Verantwortung. Einig war man sich, dass zum Schutz aller Menschen vor einem weiteren Temperaturanstieg und den damit verbundenen Ernteausfällen, Überschwemmungen, Dürren, Waldbränden oder Hagelereignissen rasch Maßnahmen umgesetzt werden müssen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper