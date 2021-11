Aufgewecktes Mädchen erklärt das Feuerwehr-ABC

Kinder lieben die Feuerwehr. Was wohl auch an den faszinierenden Geräten liegt, mit denen die Helfer Gesundheit und Besitz ihrer Mitmenschen retten. Aber wie funktioniert ein Chemieschutzanzug und was ist eigentlich ein Zumischsystem? Diese Fragen beantworten Katharina Ratzberger und Peter Mußler in einem soeben erschienenen Bilderbuch.